Menemenspor 2-2 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Menemenspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 15. haftasında Menemenspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Maçta gol perdesini 5. dakikada Menemenspor forması giyen Ahmet Sagat açtı. Bu gole yanıt 9'de Olawoyin'den geldi ve durumu 1-1'e eşitledi. Keçiörengücü'nde 25. dakikada Djibrilla sahneye çıktı ve maçı 2-1'e taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise Menemenspor forması giyen Mazlum Demir penaltıdan kaydetti. Mücadele 2-2 sona erdi.
Keçiörengücü'nde 87. dakikada sarı kart gören Berkan Turan, 88'de ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Menemenspor puanını 18'e, Keçiörengücü ise 14'e yükseltti.
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