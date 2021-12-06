07 Aralık 2021, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig | Ankaragücü 2-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü evinde hata yapmadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Başkent ekibi rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 30 puanla liderliğini sürdürdü.

Ankaragücü TFF 1. Lig'in 15. haftasında sahasında ligin dibine demir atan Balıkesirspor'u konuk etti. Başkent ekibi rakibini 45. dakikada Zahid ve Murat Uçar'ın kaydettiği golle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Balıkesirspor'da Abraham Nwankwo 30. dakikada kırmızı kart gördü.
Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

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