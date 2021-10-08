SON DAKİKA: Sevilla Burak İnce'nin peşinde! Altınordu...
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Burak İnce'nin her geçen gün talipleri artıyor. İzmir ekibinin 17 yaşındaki yıldızı için İspanyol Kulübü Sevilla devreye girdi. İşte son detaylar...
İspanyol takımı Sevilla, Altınordu forması giyen 17 yaşındaki genç futbolcu Burak İnce'yi transfer etmek istiyor.
Uzun yıllardır dünya futboluna birçok yetenek kazandıran Sevilla, gelişime açık ve iyi oyuncuları kadrosuna katmayı başarıyor. İspanyol ekibi, özellikle son yıllarda genç futbolcuları yakından takip ediyor. Böylece, gelecek vaat eden futbolcuları bünyesine katan ispanyol takımı, hem Sevilla kentine hem de İspanya Ligi'ne büyük bir fayda getiriyor.
SEVILLA BURAK İNCE'Yİ İSTİYOR
Altınordu Forması giyen Burak İnce'nin, İspanya'nın güçlü takımlarından Sevilla'nın radarına girdiği belirtiliyor. Alman'yanın Kicker Dergisi'nin yaptığı habere göre Bayer Leverkusen ve Arminia Bielefeld'in de ilgi gösterdiği genç oyuncunun, Sevilla ile anlaşması daha muhtemel görünüyor. Antonio Fernandez'in geri dönüşüyle birlikte Sevilla, genç orta saha oyuncusu Burak İnce'nin gelişimini yakından izliyor.
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da oynayan futbolcuların yetiştiği kulüp olan Altınordu Futbol Takımı'nın formasını giyen Burak İnce, 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekmiş durumda.
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