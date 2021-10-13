Neven Subotic Denizlispor'a transfer yasağı getirdi!
Süper Lig'de oynadığı dönemde Neven Subotic'i kadrosuna katan Denizlispor'a, oyuncunun alacaklarını ödemediği gerekçesiyle transfer yasağı geldi.
Denizlispor'un, Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında 'dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic mali olarak zor günler geçiren kulübe transfer yasağı getirdi. Daha önce peşinat ve bazı maçbaşı ücretlerini alan futbolcu, FIFA'ya başvurarak oynamadığı maçları ve muhtemel primleri de hesaplatıp kulüpten tazminat talebinde bulundu.
KULÜBÜ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Yeni Asır'ın haberine göre kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun 2. yarısında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile aylık 5 bin Euro'ya anlaşmıştı. Denizlispor ile 3.2 milyon liraya 2 yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolcu, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip, Denizli'den ayrılmıştı. FIFA'nın yeşil-siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 150 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi.
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