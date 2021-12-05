Altınordu 0-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor deplasmanda galip!
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Savicevic ve 90+4'te Fofana kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi. Altınordu ise 13 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Altınordu sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Samsunspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Muzaffer, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak kalenin yanında oyun alanını terk etti.
24. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Samsunspor'da topun başına geçen Savicevic'in direkt kaleye şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.
25. dakikada sol kanattan atak yapan Samsunspor'da Yasin'in ortasında Tomane'nin ceza sahası içerisinde göğsüyle indirdiği topla buluşan Savicevic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
51. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Burak İnce'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da Çinari'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutu kalenin yanında auta çıktı.
90+4. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Tomane'nin pasında defansın hatasıyla topla buluşan Fofana, rakipleri çalımlayarak kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Ali Emre'nin yanından filelere gitti. 0-2
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