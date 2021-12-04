04 Aralık 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği deplasmanda kazandı!

G.Birliği deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı ve rakibinin 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Gökhan Gül ve 85'te Sandro Lima kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü ise 83'te Arb Manaj'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 65. dakikada Mulumba'nın ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 4 maç sonra yenildi ve 25 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise 20 puana yükseldi.

Ligin 15. haftasında Bandırmaspor Keçiörengücü'ne konuk olacak. Gençlerbirliği ise Denizlispor'u ağırlayacak.

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