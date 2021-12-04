BB Erzurumspor 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında üst sıraları zorlayan iki takımın maçında, BB Erzurumspor sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan maçı 3-1'lik skorla Erzurumspor kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Malle, Eren Tozlu ve Hasek kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise Ethemi'den geldi.
BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı her iki devrede bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Malle, Eren Tozlu ve Hasek kaydetti.
İstanbulspor'un Ethemi ile bulduğu gol, puan almak için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten BB Erzurumspor, 1. Lig'de zirveye yerleşti.
Zorlu Erzurum deplasmanından eli boş ayrılan İstanbulspor ise 20 puan, maç fazlası ve averajla 6. sırada konumlandı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Mustafa Akbaş), Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan, Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 75 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 90 Süleyman Koç), Olanare (Dk. 64 Estrela)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Berkay Görmez), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Topalli), Eslem Öztürk (Dk. 80 Ferhat Yazgan), Ethemi, İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 10 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 36 Malle, Dk. 40 Eren Tozlu, Dk. 67 Hasek (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 61 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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