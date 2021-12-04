Adanaspor 1-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. İki takım, Celil Yüksel (p) ve Veaceslav Posmac'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto TFF 1. Lig'de 15. hafta ile heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Günün son maçında Adanaspor sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Adanaspor'un golünü 79. dakikada penaltıdan Celil Yüksel kaydederken, Tuzlaspor'un beraberlik golü 90. dakikada Veaceslav Posmac'dan geldi.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 19'a çıkardı, Tuzlaspor ise 21 puanda oldu.

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