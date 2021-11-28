28 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altınordu 5 hafta sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Ahmet İlhan Özek kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise Ali Kaan Güneren'den geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 19.00'da başlayan karşılaşmada Altınordu 40. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özbek'le öne geçti, 58'de Ali Kaan Güneren skora eşitliği getirdi.

67. dakikada yine Ahmet İlhan Özbek sahneye çıktı ve skoru belirledi: 2-1.

Bu sonucun ardından ligin 18. sırasındaki Altınordu puanını 10'a yükseltirken 2. sıradaki MKE Ankaragücü 27 puanda kaldı.

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