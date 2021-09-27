27 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin Ankaragücü maçı sırasında kalp krizi geçirdi

Bursaspor’un eski hocası kalp krizi geçirdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi. Ertekin'in tedavisine yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Bursaspor'un eski hocası ve futbolcusu İsmail Ertekin, takımının 4-0 kaybettiği Ankaragücü karşılaşmasını izlerken kalp krizi geçirdi.Bursaspor resmi hesaplarından yapılan duyuruda, "Bu akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir dönem kulübümüzde de görev yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA

62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı belirtildi. Bursaspor'un eski futbolcusu ve antrenörü Ertekin'e anjiyo yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

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