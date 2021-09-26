26 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

İstanbulspor 1-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İstanbulspor tek attı 3 aldı!

İstanbulspor tek attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'la Balıkesirspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 7 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 6 puanda kaldı.

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