27 Kasım 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kocaelispor 1-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Menemenspor Kocaelispor’u mağlup etti!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

TFF 1. Lig'de Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 2-1 kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren goller Sabbah ve Toni Gomes'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise Benhur Kesen'den geldi.

TFF 1. Lig'de Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 2-1 kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren goller Sabbah ve Toni Gomes'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise Benhur Kesen'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

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