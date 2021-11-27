Kocaelispor 1-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 2-1 kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren goller Sabbah ve Toni Gomes'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise Benhur Kesen'den geldi.

TFF 1. Lig'de Kocaelispor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Menemenspor 2-1 kazandı. Menemenspor'a galibiyeti getiren goller Sabbah ve Toni Gomes'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise Benhur Kesen'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

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