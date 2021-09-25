BB Erzurumspor 3-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor'u Roche (k.k.), Gökhan Alsan ve Novikovas'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 32. dakikada Yohan Roche (k.k.), 67. dakikada Gökhan Alsan ve 69. dakikada Arvydas Novikovas'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 83. dakikada Samed Ali Kaya'dan geldi.
BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise 2 Ekim Cumartesi günü aynı saatte Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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