Son dakika spor haberi: Bursaspor'un yeni teknik direktörü Özcan Bizati oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati getirildi. Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni hocasına başarılar diledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil beyazlı kulüpte Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati getirildi.

Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz."

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