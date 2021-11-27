İstanbulspor 1- 1 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. 14. hafta maçında iki takım sahadan 1'er paun ile ayrıldı. İstanbulspor adına golü Melih Kabasakal kaydederken, Denizlispor'un golünü Ömer Şişmanoğlu attı. İşte tüm detaylar...
Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 68'inci dakikada Melih kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 81'inci dakikada Ömer'den geldi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay
İSTANBULSPOR: Alperen- Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk. 46 Okan), Ali, Melih (Dk. 89 Cajic), Topalli (Dk. 84 Berkay), Muammer (Dk. 59 Ferhat), Eslem, Ethemi (Dk. 89 Emir Kaan), İbrahim
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak- Hakan (Dk. 89 Onazi), Oğuz, Schwechlen, Özer, Aissati, İlhan (Dk. 73 Asım), Gökhan (Dk. 73 Okan), Muhammed, Ömer, Mayi (Dk. 57 Mustafa)
GOLLER: Dk. 68 Melih (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Alperen, Emrecan, Oğuzhan (İstanbulspor), Ömer, Muhammed, Onazi (Altaş Denizlispor)
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