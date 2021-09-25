Ümraniyespor 1-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı Alim'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü.
7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Burak Pakkan xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Ali Akkor xx
Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx (Faruk Can dk. 76 x), Kartal Kayra xx, Camara xx, Serkan xx (Emre Nefiz dk. 87 ?), Oğuz xx (Emre Gültekin dk. 76 x), del Valle xx (Denizhan dk. 87 ?), Kehinde xx (Onur dk. 62 x)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus Emre, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Manisa FK: Metin xx, Mehmet xx, Ahmet xx, Landre xx, Bedirhan xx, Sousa xx (Hakan dk. 73 x), Kubilay xx, Kouter xx (Gakpa dk. 86 ?), Tabekou xx (Anıl dk. 73 x), Sertaç xx (Sadi dk. 86 ?), Kemal xx (Okan dk. 73 x)
Yedekler: Samet, Veli, Özgür, Yiğit, Mehmet Çelik
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Alim (dk. 7) (Ümraniyespor),
Sarı kartlar: Kartal Kayra, Ercan (Ümraniyespor), Ahmet (Manisa FK)
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