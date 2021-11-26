Balıkesirspor 0-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Balıkesirspor ile Manisa yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Belıkesirspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor 7 puana yükseldi. Manisa FK ise 14 puana ulaştı.

Ligin 15. haftasında Balıkesirspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Manisa FK ise Kocaelispor'u konuk edecek.

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