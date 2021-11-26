26 Kasım 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 2-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği kötü seriye son verdi!

G.Birliği kötü seriye son verdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-0 kazandı ve 3 hafta aranın ardından galip geldi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Eleke ve 90+6'da Hrechyshkin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 3 maçlık yenilgi serisine son verdi ve 17 puana yükseldi. Bursaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 14 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Gençlerbirliği Bandırmaspor'a konuk olacak. Bursaspor ise Denizlispor deplasmanında sahne alacak.

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