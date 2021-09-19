Son dakika spor haberi: Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bursaspor ile 4 maça çıkan 44 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. İşte Bursa ekibinden yapılan açıklama...

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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