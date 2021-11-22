Mickael Pote futbolu bıraktı!
TFF 1. Lİg ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen 37 yaşındaki Mickael Pote futbolu bıraktığını açıkladı. Beninli futbolcu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de en fazla gol atan futbolcu olmuştu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Beninli oyuncuları 37 yaşındaki Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı.
Laleci, yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldıkları iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın ilk 60 dakikalık bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Laleci, "Ondan sonra takım içgüdüsel olarak skoru tutmak için geriye yaslandı ama kazanmasını bildik. Artık önümüzdeki haftaki Kocaelispor maçına odaklandık." dedi.
NE SÖYLENDİ?
Laleci, Balıkesirspor maçında oyuna sonradan dahil olan Mickael Pote'nin müsabakadan sonra futbolu bıraktığını açıkladığını belirterek, "Ben maçtan önce biliyordum. Pote maçtan sonra aktif futbol yaşantısını sonlandırdığını açıkladı." diye konuştu.
Pote, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de en fazla gol atan futbolcu olmuştu.
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