Bursaspor'da 3 ayrılık birden!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor; Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz'le karşılıklı anlaşılarak yollarına ayrıldığını açıkladı.
Kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcular Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.
Futbolculara takıma katkılarından dolayı teşekkür eder Gülgüler, şunları kaydetti:
"Kamuoyunun merak ettiği birkaç konuya da buradan açıklık getireceğim. İstanbulspor maçımızdan önce futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın başrolünü üstlendiği bir sorunla karşılaştık. Unutulmasın bugüne kadar takımımızda forma giymiş hiçbir futbolcunun parası Bursaspor'da kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır. Gelelim kaptanımız Emirhan Aydoğan ve diğer birkaç futbolcumuzun durumuna. Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir. Gelin birlikte hareket edelim, birlikte sevinip, birlikte üzülelim. Çünkü Bursaspor hepimizin."
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