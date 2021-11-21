22 Kasım 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Manisa FK 1-0 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa FK tek golle kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.11.2021

TFF 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Diallo'nun golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 9 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Manisa FK'nın tek golünü 66'ncı dakikada Diallo kaydetti. Konuk ekipte sağ bek Rıdvan Koçak, 58'inci dakikada Okan'a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Manisa Futbol Kulübü 13 puana ulaşırken, art arda 5'inci yenilgisini alan Altınordu 10 puanda kaldı.

20'nci dakikada Manisa FK atağında Bedirhan taşıdığı topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada ev sahibi ekipten Gakpa'nın ceza sahasından şutunda, kaleci Ali Emre'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

49'uncu dakikada Altınordu atağında soldan ceza sahasına giren Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

66'ncı dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Anıl'ın ters kanada gönderdiği pasta Ali Dere'nin ayağından seken topla kale önünde buluşan Diallo plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

71'inci dakikada soldan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Hüsamettin kafayı vurdu kaleci Muhammed Birkan topa sahip oldu.

88'inci dakikada Manisa FK ceza sahasında topla buluşan Kürşad'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Birkan uzanarak golü önledi.

Manisa FK, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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