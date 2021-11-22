Eyüpspor 2-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Eyüpspor'ungollerini 19. dakikada Timur Temeltaş ve 54'te Pa Dibba kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 28. dakikada penaltıdan Tomane ve 65'te Cihan Kahraman'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 3 maç sonra puan kaybetti ve 27 puana yükseldi. Samsunspor ise 16 puana ulaştı.
Ligin 14. haftasında Eyüpspor, Boluspor deplasmanında sahne alacak. Samsunspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Timur'un yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0
27. dakikada hakem Burak Şeker, ceza sahası sağ tarafında Mezague'nin, Tomane'nin ayağına yaptığı müdahale sonrası beyaz noktayı gösterdi.
28. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Tomane, skora eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
54. dakikada sağ taç çizgisi yakınlarında rakibinden topu alan Mezague, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı dışındaki Dibba'ya aktardı. Savunmanın arasındaki boşluğu iyi görerek rakiplerini ekarte edip ceza sahasına giren Dibba'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-1
65. dakikada kazanılan korner atışında Fofana, Savicevic'le paslaşıp tekrar topun sahibi oldu ve ceza sahası dışındaki Cihan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti. 2-2
68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılıp Tomane'yi gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+2. dakikada Nurullah'ın kullandığı uzun kaleci atışı sonrasında topu göğsüyle yumuşatan Tomane, bekletmeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
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