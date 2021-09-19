Tuzlaspor 0-0 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Vefa Stadı'nda karşı karşıya gelen Tuzlaspor ile Bursaspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla ikinci beraberliğini yaşayan Tuzlaspor, puanını 11'e çıkardı. İkinci kez berabere kalan Bursaspor ise puanını 5'e yükseltti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Bursaspor, Massimo Bruno ile penaltıdan yararlanamadı.
Stat: Vefa
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Oğuz Terzi, Seyfettin Ünal
Tuzlaspor: Angeler, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Selçuk Alibaz), Tayfun Aydoğan (Dk. 88 Aykut Çeviker), Safa Kınalı (Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran), Pedersen (Dk. 53 Bardhi)
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Burak Altıparmak, Capan, Kubilay Sönmez, Onur Atasayar, Kerem Şen (Dk. 79 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 67 Ofosu), Bruno, İsmail Yüksek, Alaskarov, Batuhan Kör (Dk. 79 Matavz)
Kırmızı kart: Dk. 33 İsmail Konuk (Tuzlaspor)
Sarı kart: Dk. 25 İsmail Yüksek (Bursaspor)
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