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TFF 1. LİG

Adanaspor 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adanaspor Ankaragücü’nü tek golle geçti!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 Giriş Tarihi: 21.11.2021

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

17'nci dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde Aatif'ın ortasında Eren, kafayla topu Ariyibi'nin önüne indirdi. Ariyibi'nin bekletmeden yaptığı şutta Adanaspor savunması topu uzaklaştırdı.

27'nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da İsmail, topu Celil'e gönderdi. Topu kontrol eden Celil'in şutunda meşin yuvarlak Ankaragücü savunmasına çarpıp az farkla kornere çıktı.

28'inci dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, topu Thomas'a gönderdi. Thomas'ın pasında topu kontrol eden Celil, rakip kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Akın topu güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

46'ncı dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da Celil, topu rahip ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Fıratcan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

52'nci dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü'nde ceza sahasına sokulan Eren, topu Ariyibi'ye gönderdi. Ariyibi'nin sert şutunda top, kaleci Karacic'te kaldı.

57'nci dakikada sol kanattan atağa kalkan Adanaspor'da Celil, topu ters kanattaki Fıratcan'a gönderdi. Fıratcan'ın ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ankaragücü savunmasında Sinan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

82'nci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Ankaragücü'nde Geraldo topu yerden Kaan'a gönderdi. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Kaan'ın sert şutunda kaleci Karacic topu güçlükle kornere çeldi.

90+2'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Ankaragücü'nde Geraldo, topu ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Sinan'ın, Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

90+4'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına Nadir geçti. Nadir'in şutunda kaleci Karacic, köşeden topu kurtardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor maçı 1-0 kazandı.

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