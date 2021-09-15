15 Eylül 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Denizlispor 2-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Denizlispor Ömer ile kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor sahasında Adanaspor'u Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Ege ekibi bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor ile Adanaspor karşılaştı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ömer Faruk Turtay düdük çaldı.

Mücadele, 2-0'lık Denizlispor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 32 ve 35. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.

TFF 1. Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Eyüpspor'u mağlup ederek ilk puanlarını alan Denizlispor, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek 6 puana ulaştı.

Tıpkı Denizlispor gibi ligde bu sezonki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Menemenspor karşısında alan ve rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Adana temsilcisi ise 5 puanda kaldı.

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