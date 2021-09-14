14 Eylül 2021, Salı

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor deplasmanda kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bandırmaspor'u Bogdan Stancu ve Mete Kaan Demir'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. 9 futbolcusu corona virüsü nedeniyle karantinaya alınan ve 4 sakatı bulunan Bandırmaspor, konuk Eyüpspor'a karşı puan alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

43'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu,
topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı
noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek
kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu:0-2

84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden
döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak
hakem topun kale çizgisini geçtiğine karar vererek santrayı gösterdi:1-2

90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Mezague ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mezague uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Gökmen Bal Tacı, Mehmet Akıncık

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Lokman Gör, Manaj, Kerim
Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğancan Davas,
Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk.62 Pucko), Gökay Güney,
Süleyman Luş

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk - Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut),
Timur Temel Taş( Dk.46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk.83 Yalçın Kılınç), Uğur
Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68
Mete Kaan Demir)

GOLLER: Dk.43 Stancu, Dk 74 Mete Kaan (Eyüpspor), Dk. 84 Doğancan (Bandrımaspor)

SARI KARTLAR: Mezague (Eyüpspor), Lokman Gör, Gökay Güney (Bandırmaspor)

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