20 Kasım 2021, Cumartesi
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Erzurumspor'un gollerini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek kaydetti.
Boluspor'un golleri ise 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi.
Ligde 3 maçtır mağlubiyet görmeyen Dadaşlar, bu maçla birlikte seriyi 4'e çıkardı ve puanını 25'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Son iki maçtır sahadan bir puanla ayrılan Boluspor ise bugün aldığı mağlubiyet sonrası 13 puanda kaldı ve ligin 13. sırasında yer aldı.
Erzurumspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Konuk takımın golleri 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi.
Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Erzurumspor'un gollerini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek kaydetti.
Boluspor'un golleri ise 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi.
Ligde 3 maçtır mağlubiyet görmeyen Dadaşlar, bu maçla birlikte seriyi 4'e çıkardı ve puanını 25'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Son iki maçtır sahadan bir puanla ayrılan Boluspor ise bugün aldığı mağlubiyet sonrası 13 puanda kaldı ve ligin 13. sırasında yer aldı.
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