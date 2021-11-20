20 Kasım 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Erzurumspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Erzurumspor!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Konuk takımın golleri 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Erzurumspor'un gollerini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi.

Ligde 3 maçtır mağlubiyet görmeyen Dadaşlar, bu maçla birlikte seriyi 4'e çıkardı ve puanını 25'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Son iki maçtır sahadan bir puanla ayrılan Boluspor ise bugün aldığı mağlubiyet sonrası 13 puanda kaldı ve ligin 13. sırasında yer aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
G.Birliği’nden öğretmenleri sevindiren haber! G.Birliği'nden öğretmenleri sevindiren haber!
BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer A Spor’a konuştu! BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer A Spor'a konuştu!
Samsunspor’da flaş ayrılık! Samsunspor'da flaş ayrılık!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör