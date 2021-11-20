Bursaspor 2-4 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig 13. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçı İstanbulspor, 4-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bitci Timsah Park'ta oynanan ve gol düellosuna dönen maçı İstanbulspor 4-2 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 18 ve 20'de Muammer Sarıkaya, 45'te Topalli ve 76'da İbrahim Yılmaz'dan geldi. Bursaspor'un gollerini ise 28'de Batuhan Kör ve 83'te Bruno kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 19'a yükseltti. Bursaspor ise 14 puanda kaldı.

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