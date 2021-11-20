Gençlerbirliği 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başkent ekibi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip karşılaşmayı 37. dakikada Jurgen Bardhi'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten İstanbul temsilcisi, maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Ligde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Gençlerbirliği ise 14 puanla 13. sırada konumlandı.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ