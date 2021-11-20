20 Kasım 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başkent ekibi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip karşılaşmayı 37. dakikada Jurgen Bardhi'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten İstanbul temsilcisi, maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti. Ligde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Gençlerbirliği ise 14 puanla 13. sırada konumlandı.

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