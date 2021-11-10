10 Kasım 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Samsunspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Samsunspor’da flaş ayrılık!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da daha önce Fuat Çapa'nın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon devre arasında takıma katılan Gökhan Karadeniz'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
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