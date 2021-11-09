10 Kasım 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İşte Burak İnce'nin yeni takımı...

F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! İşte Burak İnce’nin yeni takımı...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sergilediği futbolla göz dolduran Burak İnce'nin yeni takımı belli oldu. İnce, Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer oldu. 17 yaşındaki süper yetenek için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da adı geçiyordu.

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun 17 yaşındaki futbolcusu Burak İnce, Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer oldu.

Bielefeld, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca oyuncu için Altınordu'ya 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

Manisaspor altyapısından 2015 yılında Altınordu altyapısına transfer olan Burak, orta saha mevkisinde görev alıyor.

Bu sezon Altınordu ile 12 resmi maça çıkan İnce, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. Burak bu transferin ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum.


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