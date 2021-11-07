07 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başkent derbisinde kazanan Keçiörengücü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Ankara derbisinde Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 51. dakikada İsgandarlı ve 84'te Eze kaydetti.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 51. dakikada İsgandarlı ve 84'te Eze kaydetti.

Konuk ekip maçın 2. dakikasında penaltı kazandı. Lima'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz kurtardı.

Bu sonuçla düşme hattında yer alan Ankara Keçiörengücü puanını 10'a yükseltirekn Gençlerbirliği 14 puanda kaldı.

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