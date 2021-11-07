08 Kasım 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 1-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor deplasmanda kazandı!

Adanaspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadele Adana temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Balıkesirspor sahasında Adanaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Celil Yüksel ve 61'de Samed Kaya kaydetti. Balıkesirspor'un tek golü ise 84'te Roman Bezjak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor 6 puanla ligin son sırasında yer aldı. Adanaspor ise 15 puana yükseldi.

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