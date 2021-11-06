Samsunspor 1-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor galibiyet hasretine son verdi!
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Samsunspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
TFF 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Moryke Fofana kaydetti. Ayrıca Manisa'da 67. dakikada Dever Orgill direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 4 maç aradan sonra kazandı ve 15 puana yükseldi. Manisa'nın galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı ve 10 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Manisa FK sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
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