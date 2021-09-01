01 Eylül 2021, Çarşamba
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Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in imza töreni yarın düzenlenecek. Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.
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Mevlüt Erdinç Kocaelispor'da! | Son dakika transfer haberleri...
Son dakika spor haberlri: TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet bölgesi için geçen sezon Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kocaelispor milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllığına anlaştı. İmza töreninin yarın olacağı öğrenilirken, Mevlüt Erdinç Kocaelispor'un 16. transferi oldu.
Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in imza töreni yarın düzenlenecek. Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.
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Ailemize Hoş Geldin Mevlüt Erdinç!— Kocaelispor (@Kocaelispor) September 1, 2021
Kulübümüz, tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun.#EfsaneGeriDöndü pic.twitter.com/wNrsvAEUwi
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