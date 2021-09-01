01 Eylül 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Mevlüt Erdinç Kocaelispor'da! | Son dakika transfer haberleri...

Resmen açıklandı! Mevlüt Erdinç’in yeni takımı...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika spor haberlri: TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet bölgesi için geçen sezon Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kocaelispor milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllığına anlaştı. İmza töreninin yarın olacağı öğrenilirken, Mevlüt Erdinç Kocaelispor'un 16. transferi oldu.
Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in imza töreni yarın düzenlenecek. Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.

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