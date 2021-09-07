Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Kerim Avcı'yı kadrosuna kattı. Avcı, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile iki yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rot-Weiss Esssen, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımda oynayan Avcı, 326 maçta 79 gol attı.

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