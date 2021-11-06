MKE Ankaragücü 3-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankaragücü Ümraniye'yi devirdi!

TFF 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-0 kazandı ve 27 puana yükseldi. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 12 maç sonunda ilk yenilgisini aldı.

TFF 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kwabena, 75'te Eren Derdiyok ve 90+4'te Aatif Chahechouhe kaydetti. Ayrıca Ümraniyespor'da Vrsajevic 53. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 27 puana yükseldi. Ümraniyespor ise ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında Ankaragücü deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Keçiörengücü deplasmanında sahne alacak.

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