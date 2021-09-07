07 Eylül 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Ümraniyespor Stefano Napoleoni transferini açıkladı!

Ümraniyespor Napoleoni transferini açıkladı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.09.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı. 35 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Kerim Avcı’nın yeni takımı belli oldu Kerim Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Balotelli’nin kardeşi TFF 1. Lig’de! Balotelli'nin kardeşi TFF 1. Lig'de!
Resmen açıklandı! Mevlüt Erdinç’in yeni takımı... Resmen açıklandı! Mevlüt Erdinç'in yeni takımı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör