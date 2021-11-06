07 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu 1-2 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eyüpspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Antınordu ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı Eyüpspor, Dibba ve Yalçın Kılınç'ın golleriyle 2-1 kazandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Altınordu ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller, 39'da Dibba ve 81'de Yalçın Kılınç'tan geldi. Altınordu'nun tek golünü ise 12. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Bu sonuçlar Eyüpspor puanını 26'ya yükseltti. Altınordu ise 10 puanda kaldı.

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