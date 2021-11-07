Kocaelispor-Bursaspor maçı CANLI
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Haftanın kritik maçı olan Kocaelispor-Bursaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 12. hafta maçında Kocaelispor ile Bursaspor, Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Hakem Kutluhan Bilgiç'in yönettiği mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Mücadele öncesi Kocaelispor, 17 puanla 7. sırada bulunuyor. 14 puan toplayan Bursaspor ise 11. sırada yer alıyor
KOCAELİSPOR - BURSASPOR İLK 11'LER
Kocaelispor: Korcan, Cisse, Diogo, Musa, Semih, Mandjeck, Yılmaz, Diop, Benhur, Tisdell, Dino
Bursaspor: Erhan, Mert, Zalazar, Capan, Onur, Kubilay, Burak, Kerem, Namık, Bruno, Matavz
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