07 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Kocaelispor-Bursaspor maçı CANLI

Kocaelispor-Bursaspor | CANLI
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Haftanın kritik maçı olan Kocaelispor-Bursaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 12. hafta maçında Kocaelispor ile Bursaspor, Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Hakem Kutluhan Bilgiç'in yönettiği mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Mücadele öncesi Kocaelispor, 17 puanla 7. sırada bulunuyor. 14 puan toplayan Bursaspor ise 11. sırada yer alıyor




KOCAELİSPOR - BURSASPOR İLK 11'LER

Kocaelispor: Korcan, Cisse, Diogo, Musa, Semih, Mandjeck, Yılmaz, Diop, Benhur, Tisdell, Dino

Bursaspor: Erhan, Mert, Zalazar, Capan, Onur, Kubilay, Burak, Kerem, Namık, Bruno, Matavz

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