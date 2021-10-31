31 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 2-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ümraniyespor Napoleoni ile kazandı!

Ümraniyespor doludizgin devam ediyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 90+5. dakikada Napoleoni'nin kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında lider Ümraniyespor, bir başka İstanbul ekibi Tuzlaspor'u ağırladı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Ümraniyespor'un ilk golünü 6. dakikada Idrissa Camara, Tuzlaspor'un golünü ise 16. dakikada Sedat Şentürk kaydetti.

İlk yarısı eşitlikle sonuçlanan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren gol 90+5'te Stefano Napoleoni'den geldi.

Bu sonucun ardından zirvedeki yerini sağlamlaştıran Ümraniye puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Tuzlaspor ise 14 puanla 7. sırada yer aldı
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