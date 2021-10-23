23 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü 5 maç sonra kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Taner Taşkın ile çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma Keçiörengücü'nün 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeni hocası Taner Taşkın'la ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 90+7'de Vusal Isgandarli ile bulduğu golle 5 maç sonra galip geldi. Ankara ekibi, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı.

Keçiörengücü'nün diğer golleri 24 ve 66. dakikalarda İbrahim Olawoyin'den geldi. İstanbulspor'un gollerini ise 54. dakikada Ali Yaşar ve 74. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Bu sonucun ardından son sırada bulunan Keçiörengücü, aldığı galibiyetle 7 puana yükseldi ve 18. sıraya yerleşti. Deplasmanda mağlup olan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
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