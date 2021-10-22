Eyüpspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Eyüpspor tek attı 3 aldı!

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Adanaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 20 puana yükseldi. Adanaspor ise 9 puanda kaldı. Eyüpspor gelecek hafta Ankaragücü'nü ağırlayacak. Adanaspor ise Altınordu'yu konuk edecek.

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