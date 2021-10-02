02 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kocaelispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kocaelispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - İstanbulspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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