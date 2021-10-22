22 Ekim 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Ankaragücü 2-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankaragücü sahasında kazandı!

Ankaragücü sahasında kazandı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı ve namağlup serisini sürdürerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ariyibi ve 40'ta Mehmet Uçar kaydetti. Manisa'nın tek golü ise 67. dakikada Guevin Tormin'den geldi. Ayrıca Başkent temsilcisinde Sinan Osmanoğlu 54. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 10 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak 24 puana yükseldi. Manisa FK ise 9 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Ankaragücü ligin 11. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Boluspor'u ağırlayacak.

Eyüpspor tek attı 3 aldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eyüpspor tek attı 3 aldı! Eyüpspor tek attı 3 aldı!
Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli Fuat Çapa: Lig de Türkiye Kupası da bizim için önemli
Samsunspor’un yeni hocası belli oldu! Samsunspor'un yeni hocası belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör