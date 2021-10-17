17 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 3-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı!

Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 3-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Zalazar, 22'de İsmail Yüksek ve 51'de Bruno kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 53. dakikada Kasongo'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor 2 maç aradan sonra kazandı ve 8 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Boluspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Kullanılan kornerde Alaskarov kafayla arkaya doğru aşırdı. Boş durumdaki Mauricio Zalazar kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

22'nci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı Massimo Bruno'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0.

45'inci dakikada Beypiliç Boluspor farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan kullanılan kornerde bir anda topu önünde bulan Roshi rahat pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

51'inci dakikada Bursaspor bir gol daha buldu. Tim Matavz'ın vuruşunda kaleci Selmani'den seken top Bruno'nun önünde kaldı. Bruno düzgün bir vuruşla topu rakip filelere gönderdi.: 3-0.

53'üncü dakikada Beypiliç Boluspor farkı 2'ye indirdi. Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa dokunan Kabongo Kasongo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Bolurspor'u 3-1 mağlup etti.

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