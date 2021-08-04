04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Murat Sağlam'a Altınordu talip oldu!

Transferde flaş gelişme! F.Bahçeli futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Murat Sağlam'ı gündemine aldı. İzmir ekibi 23 yaşındaki sağ beki kiralamak için sarı lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Yeni Asır'ın haberine göre, kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki yıldız savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde 1 müsabakada görev aldı. Wolfsburg altyapısında yetişen Murat'ı Altınordu, iki sezon önce de kadrosuna katmak istemişti. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gurbetçi oyuncu, Altınordu'yu tercih etmemişti. Transferin bir kaç gün içesinde açıklanması bekleniyor.

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