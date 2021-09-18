18 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Açılış karşılaşmasında Eyüpspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Peki, futbolsevelerin merakla beklediği Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Eyüpspor - BB Erzurumspor maçına dair bilgiler... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün karşı karşıya gelecek.

Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet elde eden Eyüpspor, topladığı 12 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

Üç maçını kazanan ve 9 puanı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise altıncı sırada konumlanıyor.

Ligin ilk periyodunda hedefini Süper Lig olarak belirleyen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesecek.

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