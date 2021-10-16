16 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor 3-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsun’a Menemen engeli!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 11 puana yükselirken, Samsunspor 11 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Menemenspor 3-2'lik skorla kazandı.

Menemenspor, 12. dakikada Ömer Şahbaş'ın golüyle öne geçti. Samsunspor, 27. dakikada Ismael Diomande ile skoru eşitledi.

Menemenspor, ikinci yarının başında 47. dakikada Mazlum Demir'in penaltı ve 52. dakikada Ahmet Sagat'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor, 56. dakikada Tomane ile farkı yeniden 1'e indirdi.

Samsunspor'un ikinci golünü atan Tomane, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor, aldığı bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü. Menemenspor ise puanını 11'e yükseltti.

Samsunspor, gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Menemenspor ise Bolu deplasmanına gidecek.
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